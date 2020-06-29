29 Haziran Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
29 Haziran Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 29 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
29 Haziran 2020, Pazartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 29 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Yüz Numaralı Adam
Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden ‘Yüz Numaralı Adam’, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Şaban, girdiği işlerden kovulan, saf bir adamdır. Bir firmanın tanıtım çalışmalarını yürüten Oya, reklamlarda halktan birini kullanmayı planlar. Günün birinde Şaban ile tanışır ve aradığı kişinin o olduğunu düşünür.
ATV 20.00: Gençliğim Eyvah
Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: DNA testinin sonuçları Hacer ve Nuriye’nin eline geçince Arif ile Zekeriya sokağa atılır. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. Ahmet, Azra’ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Zola, hayatıyla ilgili büyük bir sır öğrenir.
ATV 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğin Eyvah
KANAL D 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yüz Numaralı Adam
21:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike
22:45 Selfi
FOX TV 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Şevkat Yerimdar
16:15 Familya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Bay Yanlış
23:45 Çalgı Çengi
TRT 1 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Sağlıklı Mutfak
07:05 Aslan Ailem
10:10 Tozkoparan
11:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:55 Elimi Bırakma
16:15 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
22:30 Tarihin Arka Odası
TV8 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 29 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
Kanal 7 29 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:30 Mihrali
10:50 Film
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Film
a2 29 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın