Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 29 Haziran 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Yüz Numaralı Adam

Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden ‘Yüz Numaralı Adam’, Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Şaban, girdiği işlerden kovulan, saf bir adamdır. Bir firmanın tanıtım çalışmalarını yürüten Oya, reklamlarda halktan birini kullanmayı planlar. Günün birinde Şaban ile tanışır ve aradığı kişinin o olduğunu düşünür.

ATV 20.00: Gençliğim Eyvah

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ulviye Karaca’nın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: DNA testinin sonuçları Hacer ve Nuriye’nin eline geçince Arif ile Zekeriya sokağa atılır. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. Ahmet, Azra’ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Zola, hayatıyla ilgili büyük bir sır öğrenir.





ATV 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğin Eyvah





KANAL D 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yüz Numaralı Adam

21:45 Çok Güzel Hareketler 2





STAR TV 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike

22:45 Selfi





FOX TV 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Şevkat Yerimdar

16:15 Familya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Bay Yanlış

23:45 Çalgı Çengi





TRT 1 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Sağlıklı Mutfak

07:05 Aslan Ailem

10:10 Tozkoparan

11:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:55 Elimi Bırakma

16:15 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

22:30 Tarihin Arka Odası





TV8 29 Haziran 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 29 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deliha 2





Kanal 7 29 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:30 Mihrali

10:50 Film

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Film





a2 29 Haziran 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











