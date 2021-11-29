29 Kasım yayın akışı: Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV, TV8… Bugün televizyonda neler var?
29 Kasım 2021 Pazartesi akşamı televizyonların yayın akışı akşamını televizyon başında geçirecekler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün televizyonlarda, komedi programlarından, dizilerin yeni bölümlerine pek çok farklı yapım yer alıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV, TV8 ve Fox TV’nin 29 Kasım yayın akışı…
29 Kasım 2021, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bugün televizyonlarda neler olduğu merak edilirken, İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV, TV8 ve 29 Kasım0’nin 29 Kasım yayın akışı yayınlandı. Televizyon kanalları tarafından yayınlanan listede ise her zevke hitap edecek yapımlar yer alıyor. Kanal D’de bugün akşam Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle ekranlara gelirken, ATV’de Kalp Yarası dizisini yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8’de ise MasterChef yarışmasında kaptanlık oyunu oynanacak. İşte, 29 Kasım TV yayın akışının ayrıntıları…
29 KASIM TELEVİZYONLARIN YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Evim Şahane
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner İle Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
- 23:45 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)
- 01:45 Büyük Oyun (Yabancı Sinema)
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Ece Üner İle Susma
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kalp Yarası
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
- 00:20 Destan
- 03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Kalp Yarası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş (Yeni Bölüm)
- 00:15 Aziz
- 03:00 Öfkeli Aşıklar (Yabancı Sinema)
- 04:45 Aşk Laftan Anlamaz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:35 Şampiyon
- 09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:30 Tozkopran İskender
- 11:45 Gönül Dağı
- 14:00 Bizim Köyün Kızları
- 16:45 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 23:45 Teşkilat
- 02:35 Bizim Köyün Kızları
- 04:35 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)
- 22:30 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)
- 00:45 Sana Söz
- 03:20 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Kırmızı Oda
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:30 Kanunsuz Topraklar
- 05:00 Bay Yanlış
- 06:00 Kadın
BUNLARI DA OKUYUN