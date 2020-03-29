29 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
29 Mart 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 29 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
29 Mart 2020, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 29 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
ATV 20.00: Gel Dese Aşk
Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban’ın rol aldığı ‘Gel Dese Aşk’ta: Yasemin, Murat’ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. Bahar, sürekli Murat’ı arar. Murat’ın aramaları cevapsız bırakması Bahar’ı zıvanadan çıkarır.
TRT 1 17.00: Tozkoparan
Özgür Ege Nalcı, Leya Kırşan, Burak Kut, Burak Satıbol ve Burak Alkaş’ın rol aldığı ‘Tozkoparan’da: Sandık açılınca ortalığı çok parlak bir ışık kaplar. Mete, ertesi gün uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Arkadaşlarına, babasına, Salih Usta ve Fikri Hoca’ya olup biteni sorar. Fakat hiç kimse ne olduğunu hatırlamaz. Tozkoparanlar, hafıza kaybının sebebini ve taşın nerede olduğunu araştırır.
Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2 kolaj bölüm
Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.
ATV 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:115 Dizi TV
12:25 Hercai
15.45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Ana Haber
20:00 Gel Dese Aşk
KANAL D 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Akasya Durağı
08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Zalim İstanbul
16:15 Arka Sokaklar
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Galip Derviş
STAR TV 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
07:15 Çilek Kokusu
09:00 Ah Nerede
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi
FOX TV 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Hababam Sınıfı Merhaba
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Şevkat Yerimdar
17:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
TRT 1 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:55 Ömür Dediğin
05:25 Küçük Hanımefendi
07:00 Camiden Hayata
07:45 Aileler Yarışıyor
09:55 Diriliş Ertuğrul
12:55 Ailenin Yeni Üyesi
14:00 1'De Bugün
14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
TV8 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
10:00 Survivor
13:15 Yetenek Sizsiniz
14:30 Benim Adım Feridun
16:45 El Değmemiş Aşk
20:00 Survivor
Show TV 29 Mart 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla işe Lezzet Yolculuğu
14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Görevimiz Tatil
Kanal 7 29 Mart 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
08:00 Film
08:45 Annem Bana Yeter
10.45 Başkent Kulisi
11:45 Masum
13:20 Annemin Vasiyeti
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Hz. Yusuf
21:00 Aşk Bir Rüya
23:00 Telgrafın Telleri
a2 29 Mart 2020 Pazar yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla