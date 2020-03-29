29 Mart 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 29 Mart 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

ATV 20.00: Gel Dese Aşk

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban’ın rol aldığı ‘Gel Dese Aşk’ta: Yasemin, Murat’ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. Bahar, sürekli Murat’ı arar. Murat’ın aramaları cevapsız bırakması Bahar’ı zıvanadan çıkarır.

TRT 1 17.00: Tozkoparan

Özgür Ege Nalcı, Leya Kırşan, Burak Kut, Burak Satıbol ve Burak Alkaş’ın rol aldığı ‘Tozkoparan’da: Sandık açılınca ortalığı çok parlak bir ışık kaplar. Mete, ertesi gün uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Arkadaşlarına, babasına, Salih Usta ve Fikri Hoca’ya olup biteni sorar. Fakat hiç kimse ne olduğunu hatırlamaz. Tozkoparanlar, hafıza kaybının sebebini ve taşın nerede olduğunu araştırır.

Kanal D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2 kolaj bölüm

Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.





ATV 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:115 Dizi TV

12:25 Hercai

15.45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Ana Haber

20:00 Gel Dese Aşk





KANAL D 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

16:15 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Galip Derviş





STAR TV 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

07:15 Çilek Kokusu

09:00 Ah Nerede

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Yerli Dizi





FOX TV 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Hababam Sınıfı Merhaba

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Şevkat Yerimdar

17:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?





TRT 1 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:55 Ömür Dediğin

05:25 Küçük Hanımefendi

07:00 Camiden Hayata

07:45 Aileler Yarışıyor

09:55 Diriliş Ertuğrul

12:55 Ailenin Yeni Üyesi

14:00 1'De Bugün

14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon





TV8 29 Mart 2020 Pazar Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

10:00 Survivor

13:15 Yetenek Sizsiniz

14:30 Benim Adım Feridun

16:45 El Değmemiş Aşk

20:00 Survivor





Show TV 29 Mart 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla işe Lezzet Yolculuğu

14:30 Tarkan Güçlü Kahraman

16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Görevimiz Tatil





Kanal 7 29 Mart 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

08:00 Film

08:45 Annem Bana Yeter

10.45 Başkent Kulisi

11:45 Masum

13:20 Annemin Vasiyeti

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Hz. Yusuf

21:00 Aşk Bir Rüya

23:00 Telgrafın Telleri





a2 29 Mart 2020 Pazar yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla