Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 29 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.15: Eyvah Eyvah

Ata Demirer'in başrolde olduğu ‘Eyyvah Eyvah’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Hüseyin, Çanakkale’nin bir köyünde ninesi ve dedesiyle yaşar. İki büyük aşkı vardır. Biri klarneti, diğeri hemşire Müjgan. Hüseyin, tesadüfler sonucu babasının yaşadığını öğrenir. Elinde siyahbeyaz bir fotoğrafla İstanbul’a giden Hüseyin’in yolu Firuzan ile kesişir.

ATV 21.00: Kuruluş Osman

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Dündar’ı nasıl köşeye sıkıştıracak?’, ‘Bala Hatun ölecek mi?’, ‘Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?’, ‘ Margarit keşişleri görevinde Osman Bey’e eşlik edecek kayı ulusu kim?’

Sinema Ekranı: Sokağın Dili Olsa

MovieSmart Premium 20.00 DRAM / ROMANTİK

Oyn: KiKi Layne, Stephan James, Regina King.

Yön: Barry Jenkins.

Üç dalda Oscar’a aday olup Regina King’e ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran filmin özeti şöyle: Tish, çocukluktan beri tanıdığı ve büyük bir aşkla sevdiği Fonny’nin bebeğine hamiledir. Fakat Fonny’nin tecavüzle suçlanması çiftin hayatını altüst eder. Tish, Fonny’nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapar.

YouTube Ekranı:





ATV 29 Nisan Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu: ile İftar

21:00 Kuruluş Osman Yeni Bölüm





KANAL D 29 Nisan Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Eyvah Eyvah

22:30 Eyvah Eyvah





STAR TV 29 Nisan Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Hoşgeldin Arkadaşım

FOX TV 29 Nisan Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Biz Size Döneriz

22:45 Olmaz Böyle Şey





TRT 1 29 Nisan Yayın Akışı

06:15 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:40 3'Te 3 Tarih

23:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:45 Kuşlarla Yolculuk





TV8 29 Nisan Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

10:00 Yerli Sinema

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler





Show TV 29 Nisan yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şaban Oğlu Şaban

21:45 Güldür Güldür Show

23:45 Şaban Oğlu Şaban





Kanal 7 29 Nisan yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Hasret

11:05 Kezban Yenge

12:40 Büyük Günah

14.20 Yemin

16:00 Masum (yeni dizi)

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya















