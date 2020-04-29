29 Nisan TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? KanalD, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
29 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 29 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
29 Nisan 2020, Çarşamba 09:18 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 29 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 20.15: Eyvah Eyvah
Ata Demirer'in başrolde olduğu ‘Eyyvah Eyvah’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Hüseyin, Çanakkale’nin bir köyünde ninesi ve dedesiyle yaşar. İki büyük aşkı vardır. Biri klarneti, diğeri hemşire Müjgan. Hüseyin, tesadüfler sonucu babasının yaşadığını öğrenir. Elinde siyahbeyaz bir fotoğrafla İstanbul’a giden Hüseyin’in yolu Firuzan ile kesişir.
ATV 21.00: Kuruluş Osman
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Dündar’ı nasıl köşeye sıkıştıracak?’, ‘Bala Hatun ölecek mi?’, ‘Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?’, ‘ Margarit keşişleri görevinde Osman Bey’e eşlik edecek kayı ulusu kim?’
Sinema Ekranı: Sokağın Dili Olsa
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Oyn: KiKi Layne, Stephan James, Regina King.
Yön: Barry Jenkins.
Üç dalda Oscar’a aday olup Regina King’e ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran filmin özeti şöyle: Tish, çocukluktan beri tanıdığı ve büyük bir aşkla sevdiği Fonny’nin bebeğine hamiledir. Fakat Fonny’nin tecavüzle suçlanması çiftin hayatını altüst eder. Tish, Fonny’nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapar.
YouTube Ekranı:
ATV 29 Nisan Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu: ile İftar
21:00 Kuruluş Osman Yeni Bölüm
KANAL D 29 Nisan Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Eyvah Eyvah
22:30 Eyvah Eyvah
STAR TV 29 Nisan Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Hoşgeldin Arkadaşım
FOX TV 29 Nisan Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Biz Size Döneriz
22:45 Olmaz Böyle Şey
TRT 1 29 Nisan Yayın Akışı
06:15 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:40 3'Te 3 Tarih
23:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:45 Kuşlarla Yolculuk
TV8 29 Nisan Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
10:00 Yerli Sinema
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
Show TV 29 Nisan yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şaban Oğlu Şaban
21:45 Güldür Güldür Show
23:45 Şaban Oğlu Şaban
Kanal 7 29 Nisan yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Hasret
11:05 Kezban Yenge
12:40 Büyük Günah
14.20 Yemin
16:00 Masum (yeni dizi)
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya