Türkiye 29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 174 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 94 bin 783 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 94 bin 783 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 440 bin 17 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 261 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,37 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,48 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 703 bin 801 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." dedi.

İHA


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