Pratik Bilgiler 29 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 29 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

29 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 29 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Pratik Bilgiler

29 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 29 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, illerin alfabedeki sırasına göre sıralanmıştır. 0'dan 81'e kadar plaka vardır. Peki, 29 plaka nerenin plaka kodu? 29 plaka hangi şehir? 29 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

09 Kasım 2021, Salı 17:04 Son Güncelleme:
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Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 29 nerenin plaka kodu? 29 plaka hangi şehir? 29 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

29 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

29 plaka kodu Gümüşhane şehrine ait olan plaka kodudur.

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