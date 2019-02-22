29 yaşında, 24 sabıkası var

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan otomobilde bulunan H.I.(55), G.K. (14) ve D.A. (29) gözaltına alındı.

ÜZERİNDE ÇALINTI ZİYNET EŞYASI ÇIKTI

Şüphelilerden H.I. ve G.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.A.’nın üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 10 bin TL değerinde altın bilezik, yüzük ve bileklik çıktı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

24 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ve hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen D.A. kucağında bebeğiyle sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Çalıntı ziynet eşyalarına el konuldu.



