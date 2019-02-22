29 yaşında, 24 sabıkası var
Kütahya'da polisin hırsızlık şüphesiyle kucağında bebeğiyle gözaltına aldığı D.A.’nın (29) üzerinden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası bulundu
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan otomobilde bulunan H.I.(55), G.K. (14) ve D.A. (29) gözaltına alındı.
ÜZERİNDE ÇALINTI ZİYNET EŞYASI ÇIKTI
Şüphelilerden H.I. ve G.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.A.’nın üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 10 bin TL değerinde altın bilezik, yüzük ve bileklik çıktı.
TUTUKSUZ YARGILANACAK
24 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ve hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen D.A. kucağında bebeğiyle sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Çalıntı ziynet eşyalarına el konuldu.