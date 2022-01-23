Türkiye 29 yıl sonra bir ilk bekleniyor! Antalya için kar yağışı uyarısı

29 yıl sonra bir ilk bekleniyor! Antalya için kar yağışı uyarısı

Türkiye

29 yıl sonra bir ilk bekleniyor! Antalya için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre Antalya’da 24 Ocak 2022 Pazartesi akşam saatlerinden itibaren kar bekleniyor. Kentte sahile yakın kesimlere son olarak 1993 yılında kar yağdığı belirtildi.

23 Ocak 2022, Pazar 21:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı turizm kenti Antalya’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başladı. Sıcaklıkların bugün itibarıyla 6-7 derece daha düşerek mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin kıyı kesimlerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması belirtildi. Kente son olarak 7 Ocak 1993 tarihinde kar yağmış, karın kalınlığı ise 5 santimetreyi bulmuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antalya’da beklenen yağışların 24 Ocak 2022 akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat’ın, Serik’in, Alanya’nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kar yağışları ve soğuk hava dalgası sebebiyle zirai ve seracılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, buzlanma, don olayı ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)

İlgili Haberler
Valilikler peş peşe duyurdu! İzinli sayılacaklarİstanbul için yeni kar yağışı uyarısı: 3 gün boyunca sürecek


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tatilde çocuklarınızı kendi çocukluğunuza götürün
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Başkan Beyazıt
Rauf Tamer
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 23 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları