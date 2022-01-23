29 yıl sonra bir ilk bekleniyor! Antalya için kar yağışı uyarısı

Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı turizm kenti Antalya’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başladı. Sıcaklıkların bugün itibarıyla 6-7 derece daha düşerek mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin kıyı kesimlerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması belirtildi. Kente son olarak 7 Ocak 1993 tarihinde kar yağmış, karın kalınlığı ise 5 santimetreyi bulmuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antalya’da beklenen yağışların 24 Ocak 2022 akşam ve gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat’ın, Serik’in, Alanya’nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kar yağışları ve soğuk hava dalgası sebebiyle zirai ve seracılık faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceği, buzlanma, don olayı ve bunlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)



