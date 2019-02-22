295 muvazzaf askere operasyon!

FETÖ soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 295 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı

22 Şubat 2019, Cuma 07:27 Son Güncelleme:
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295 muvazzaf askere operasyon!

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market vb. yerlerde kurulu ankesörlü hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucu yeni şüpheliler belirlendi.

295 MUVAZZAF ASKER İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılıkta; 2'si albay, 1'i yarbay ve 8'i binbaşı rütbesinde olan tamamı muvazzaf toplam 295 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00'den itibaren eş zamanlı olarak uygulanmak üzere gözaltı, yakalama, arama ve el koyma talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından devam ediliyor.

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