297 km hızla ölüme giden genci arkadaşı böyle uyarmış

Geçtiğimiz gün saat 18.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki Vedat Aydın, Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde bariyerlere çarptı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Aydın'ın cenazesi, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan yaşanan kaza anı, motosiklet sürücüsü Vedat Aydın'ın kask kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hızının 297 kilometreye ulaştığı ve bariyerlere çarparak savrulduğu görüldü.

'YAVAŞ SÜR OĞLUM'

Aydın’ın temmuz ayında motosikletiyle hız yaparken paylaştığı başka bir görüntüyü izleyen Adanalı arkadaşı Efe Erkut tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Erkut, paylaşımında “Yavaş sür oğlum ya, sat gitsin motosikleti. Canını yolda mı buldun?” yazdığı, Aydın’ın ise arkadaşına “Ben yavaşım motosiklet hızlı, seviyorum anlıyor musun?” şeklinde cevap verdiği görüldü. Aydın’ın ölümünün ardından yazışmalarını paylaşan Erkut, "Mekanın cennet olsun dostum. Motor sevdan seni bizden çok erken ayırdı kardeşim” diye not düştü.

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)