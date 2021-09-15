2'si FETÖ'cü 4 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
MSB, 2'si FETÖ üyesi, 4 kişinin , yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.
15 Eylül 2021, Çarşamba 16:29 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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