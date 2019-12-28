3-2-1 merhaba 2020

●Nişantaşı

Herkese ve her keseye uygun eğlence

Yılbaşı gecesi için ne yapacağınıza karar veremediyseniz spontane bir eğlence için en ideal adres Nişantaşı. Topağacı ve Teşvikiye’de de yan yana 50’den fazla mekan var. Buralara rezervasyon yaptırmadan çat kapı gidip eğlenceye dahil olabilirsiniz. Hiçbiri ilginizi çekmediyse mekanlardan sokağa taşan eğlenceye dahil olun.

●Beyoğlu-Cihangir-Karaköy

Herkese ve her keseye uygun eğlence

İstanbul eğlence hayatının atar damarı olan Beyoğlu, Cihangir ve Karaköy’de eğlence her daim hız kesmeden devam ediyor. Yüzlerce restoran bar ve gece kulübüne ev sahipliği yapan bu semtlerde herkese ve her keseye uygun eğlence var. Rezervasyon yaptırmadan gideceğiniz mekan sayısı oldukça fazla.

● Bebek Etiler-Arnavutköy

Son yılların en popüler barları Bebek, Arnavutköy ve Etiler’de. Lucca, Any, Daire 1, Bebek Otel, Curtis, Fenix, Midpoint ve Kırıntı’nın kapı önü eğlenceleri ve kokteylleri dillerden düşmüyor. Mesafeler birbirine çok yakın olduğundan bar-hopping için mükemmel bir lokasyon. Bardak elinizde mekandan mekana geçiş yapıp bir gecede farklı eğlencelerin içine dalabilirsiniz.

● Bomontiada

Enerjik farklı mekanlar

Bomontiada, eğlence hayatının yeni adreslerinden. Birbirinden özgün ve farklı mekanları, eğlenceli etkinlikleri, neşeli kalabalığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle harika bir eğlence sunuyor. Babylon, Monochrome, The Populist, Kilimanjaro, Kiva, Kozmonot Pub gidilecek hoş mekanlardan bazıları.

● Beşiktaş-Ortaköy

Eğlence semte sığmıyor

Meyhaneleri, balıkçıları, bar ve kulüpleriyle yılın 12 ayı hep renkli hep eğlenceli. Semte sığmayan eğlence mekanlarının bir ucu Akaretler’e diğer ucu da Ortaköy’e kadar uzandı. Her telden eğlence kültürünü bünyesinde barındıran semtin, en yeni en popüler canlı müzik adresi ise Meftun. Ama rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

● Kapadokya

Rüya gibi bir yılbaşı

Yeni yıla beyaza bürünmüş Kapadokya’da girmeyi düşünüyorsanız yıldızlı ve butik oteller, barlar, restoranlar eğlence programlarını çoktan yaptı ve misafirlerini bekliyor. Ürgüp, Göreme, peribacaları, mağaralar, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Keşlik Manastırı’na uğramadan Kapadokya’dan ayrılmayın. Balon turlarına katılıp şehrin güzelliklerini yukarıdan izleyin. Sevdiklerinize yöresel şarap, hediyelik el yapımı eşya, seramik objeler alıp tatil anılarınızı yanınızda götürün.

● Bodrum

Eğlencede sınır yok

Yılbaşına Bodrum’da girmeye niyetliyseniz erken gitmekte fayda var. Çünkü kutlamalar 24 Aralık’ta Noel Arifesi ile birlikte başlıyor. Galen, Red Pan, La Pasion, El Vino, Bodrum Müdavim, Mahmut Kaptan, Marina Musto, Pi Cafe Bistro, Savra Bodrum, Club Gümüşlük ve Bernie’s Kitchen’da canlı müzik eşliğinde yemeğiniz yiyin. Yeni yılın ilk dakikalarında ise Kule Rock City ve Mandalin’deki partilere katılın. Dada Salon’da Bedük sahneye çıkıyor. Olmadı barlar sokağında sokağa taşmış eğlencenin içine karışın ve doyasıya dans edin.

● Antalya

Akdeniz’de ılık yılbaşı

Turizmin başkenti Antalya’da 5 yıldızlı oteller ve mekanlar zengin menülerinin yanı sıra, ünlü sanatçılar eşliğinde misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlar. Murat Boz, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Işın Karaca, Yeşim Salkım, Tuğba Yurt, Tuğba Özerk, Behzat Gerçeker ve İskender Paydaş, yılbaşı gecesi müzik ziyafeti verecek. Yıldızlı eğlence istemiyorsanız Kaleiçi’ndeki harika restoran, bar ve kulüplerde yeni yılı karşılayabilirsiniz.

● Alaçatı-İzmir

Sokak partilerinin vazgeçilmez adresi

Otel, restoran, kulüp ve barlarda yılbaşı eğlence konsepti neredeyse hep aynı. Yeni yıla sokak partilerinde eğlenerek girmek isterseniz buyurun Alaçatı’ya. Bu şirin beldede partiler bugünden başladı. Yeni yılın sabahına kadar da devam edecek. The Stay Warehous, Arven, 66 Alaçatı ve Gaia’da DJ performanslı partiler var. Varka, Keyifte Alaçatı, Mahalle Alaçatı, Vokal ve Yek’te de canlı müzik olacak. Ece Seçkin ise Reges Luxury Otel’de sahneye çıkacak.

● Kıbrıs

Yıldızlarla yılbaşı gecesi

Lüks, konforlu ve kardan kıştan uzak bir yılbaşı tatili düşleyenler tercihlerini genelde Kıbrıs’tan yana kullanıyor. Çünkü oteller bir harika. Türkiye’nin en ünlü sanatçıları da buralarda sahneye çıkıyor. Casino’lar ise tatilin bonusu. Tarkan, Hadise, Ebru Gündeş, Volkan Konak, Serdar Ortaç, Sibel Can, Deniz Seki, Fatih Ürek, Funda Arar, Sıla, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Candan Erçetin, Koray Avcı ve Seda Sayan gibi daha birçok sanatçı yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta unutulmaz konserler verecek.



