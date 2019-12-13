3-5 günde yağ yakan ve göbek eriten detoks suyu tarifleri

Detoks canlılığınızı yeniden kazanmak veya sürdürmek, kilo vermek/yağ yakmak, vücudunuzu yeniden şarj etmek, optimal sağlık için sağlıklı beslenme alışkanlıkları başlatmak ve kazanmak adına meyve/ sebze içmeyi/yemeyi taahhüt ettiğiniz bir zaman dilimidir. Uzun dönem etkileri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Kısa dönemde bir detoksun sağladıkları: Kilo vermek/yağ yakmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, güzel ve temiz bir cilt sağlamak, detoksifikasyonu teşvik etmek ve hazmı kolaylaştırmaktır. Detokslar sağlıklı bireyler için uygundur. Hamile veya emziren kadınlar, 18 yaş altı bireyler, ilaç kullananlar veya ciddi medikal problemi olanlar detoks yapamaz.

Detoksa başlamadan 5-7 gün önce: İşlenmiş abur cuburları, beyaz unlu mamülleri, şekeri, kızarmış yiyecekleri, tatlıları, alkolü, işlenmiş et ürünlerini, kafeini, kırmızı et ve süt ürünlerini azaltın. Günde 2-2,5 lt su tüketin. Düzenli uyku uyuyun. Beslenmenizde salatalara, baklagillere ve yağlı tohumlara ağırlık verin. Günde en az 1 bardak taze meyve/sebze suyu için. Başlamadan önce bir meyve sıkacağı edinin.

Örnek bir detoks planı

Kalkınca: 2 bardak ılık su (içine limon ve/veya zencefil dilimi)

Kahvaltı: Turuncu veya kırmızı içecek

Ara: 2 su bardağı hindistan cevizi suyu

Öğle: Yeşil içecek

Ara: Yeşil veya kırmızı içecek

Akşam: Yeşil içecek

Ara (tatlı zamanı): Mor veya turuncu içecek

Uyku zamanı: Bitki çayları

Gün boyuncu: Bol miktarda su

Turuncu içecek önerileri: 4 havuç, 2 elma, 1 limon (kabuksuz) veya 3 havuç, 2 elma ve ufak bir parça taze zencefil veya 4 havuç, 2 portakal, 1 pancar (kabuksuz)





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Yeşil içecek önerileri:

2 elma, 2 salatalık, 6-8 yaprak kale bitkisi vb. yeşil yapraklı sebze (pazı/karalahana vs.), 1 avuç dolusu maydanoz veya 6-8 yaprak kale bitkisi vb. yeşil yapraklı bir sebze, 3 avuç dolusu ıspanak, 1 yeşil elma, 1 salatalık, 2 kereviz sapı, 1 limon (kabuksuz) veya 6 yaprak kale bitkisi vb. yeşil yapraklı bir sebze, 1 salatalık, 2 kereviz sapı, 1 yeşil elma, ½ limon (kabuksuz) ve ufak bir parça taze zencefil

Kırmızı içecek önerileri:

1 elma, 1 pancar veya kırmızı lahana, 3 havuç, ufak bir parça zencefil, 3 su bardağı yeşil yapraklı sebze veya 2 pancar (kabuksuz), 1 havuç, 3 kereviz sapı, ½ limon(kabuksuz), 1 portakal(kabuksuz), 1 avuç dolusu fesleğen yaprağı veya ½ karpuz, 1 lime limon, 1 avuç dolusu fesleğen yaprağı

Mor içecek önerileri:

1 tatlı patates, 2 olgun armut, 1 kırmızı elma, 1 avuç dolusu yaban mersini, bir tutam tarçın veya 30 adet kırmızı/siyah üzüm, 3 bardak yaban mersini, 1 avuç dolusu taze nane veya ¼ karpuz, 2 avuç dolusu yaban mersini, 6-8 yaprak kale bitkisi veya benzer yeşil yapraklı sebze

Kısa dönem (3-5 günlük) detokslarda yan etkiler (yorgunluk, baş dönmesi, düşük kan şekeri, kabızlık veya ishal, artmış vücut veya ağız kokusu) geçicidir. Çoğunlukla detoks bitiminde sağlıklı bir beslenme planına devam ettiğinizde yan etkiler ortadan kalkar. Bayılma, aşırı baş dönmesi, düşük kan basıncı, ciddi kilo kaybı, şiddetli ishal ve kusma görüldüğü takdirde detoks acilen bırakılmalıdır. Detoks bitiminde eski yeme düzenine dönüldüğü takdirde yapılan bir detoksun veya kaybedilen kiloların/yağların hiç bir anlamı olmaz. Önemli olan bu süreçte kazanılan sağlıklı alışkanlıkları devam ettirebilmektir.

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