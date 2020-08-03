3 Ağustos Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
3 Ağustos Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 3 Ağustos 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
03 Ağustos 2020, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Ağustos 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 22.30: Çatı Katı Aşk
Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrolleri paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk’, tekrar bölümüyle ekranda: Ateş ve Yasemin’in itirafını duyan Ayşen, gerçeği ailesine anlatacakken Asaf’ın düğüne gelmesi herkesi şok eder. Ateş, babasına meydan okur. Asaf, güç gösterisine devam ederken Celal araya girer ve iki aile arasındaki tansiyon iyice yükselir.
ATV 20.00: Gençliğim Eyvah
Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Ekin Mert Daymaz’ın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Çağla’nın dükkanda işe başladığını gören Ahmet, şaşkına döner. Ahmet’ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Arif ve Zekeriya’nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ile Zola, sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.
ATV 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Hercai
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
KANAL D 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Ver Elini Aşk
09:00 Çatı Katı Aşk
11:15 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek Bayram Özel
22:30 Çatı Katı Aşk
STAR TV 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Film
FOX TV 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Şevkat Yerimdar
12:45 Yaparsın Aşkım
15:30 Hayat Bayram Olsa
17:30 Adile Teyze
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Karışık Kafalar
22:00 Kan Kardeşler
TRT 1 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Ege'nin Hamsisi
08:45 Yeşil Deniz
11:15 Tozkoparan
12:55 Hangimiz Sevmedik
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"
22:00 Türk Sineması "Çarıklı Milyoner"
23:45 Kalk Gidelim
TV8 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Masterchef
20:00 Masterchef
Show TV 3 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 İbo ile Güllüşah
23:45 Türk Malı
Kanal 7 3 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Elif
09:00 Şampiyon Dedem
11:00 Aşk Bir Rüya
14:45 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Yarim Senden Ayrılalı
a2 3 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın