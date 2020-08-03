Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Ağustos 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 22.30: Çatı Katı Aşk

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrolleri paylaştığı ‘Çatı Katı Aşk’, tekrar bölümüyle ekranda: Ateş ve Yasemin’in itirafını duyan Ayşen, gerçeği ailesine anlatacakken Asaf’ın düğüne gelmesi herkesi şok eder. Ateş, babasına meydan okur. Asaf, güç gösterisine devam ederken Celal araya girer ve iki aile arasındaki tansiyon iyice yükselir.

ATV 20.00: Gençliğim Eyvah

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca ve Ekin Mert Daymaz’ın rol aldığı ‘Gençliğim Eyvah’ta: Çağla’nın dükkanda işe başladığını gören Ahmet, şaşkına döner. Ahmet’ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Arif ve Zekeriya’nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ile Zola, sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.





ATV 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Hercai

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğim Eyvah





KANAL D 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09:00 Çatı Katı Aşk

11:15 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek Bayram Özel

22:30 Çatı Katı Aşk





STAR TV 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Film





FOX TV 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Şevkat Yerimdar

12:45 Yaparsın Aşkım

15:30 Hayat Bayram Olsa

17:30 Adile Teyze

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Karışık Kafalar

22:00 Kan Kardeşler





TRT 1 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Ege'nin Hamsisi

08:45 Yeşil Deniz

11:15 Tozkoparan

12:55 Hangimiz Sevmedik

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"

22:00 Türk Sineması "Çarıklı Milyoner"

23:45 Kalk Gidelim





TV8 3 Ağustos 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Masterchef

20:00 Masterchef





Show TV 3 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 İbo ile Güllüşah

23:45 Türk Malı





Kanal 7 3 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Elif

09:00 Şampiyon Dedem

11:00 Aşk Bir Rüya

14:45 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Yarim Senden Ayrılalı





a2 3 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın





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