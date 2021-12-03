3 Aralık dolar kuru: Dolar bugün kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar?

3 Aralık Cuma sabahında dolar kuru yüzde 0,36 oranında değer kazanırken, Euro yüzde 0,12, sterlin ise yüzde 0,13 oranında düşüş yaşadı. Bununla birlikte, diğer ülkelerin paralarında da genel çaplı bir düşüş gözleniyor. Gün içinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ise döviz kuruna nasıl bir etki edeceği ilerleyen saatlerde belli olacak…

3 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 13,6863 TL

ABD doları satış: 13,6881 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 15,4479 TL

Euro satış: 15,5248 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?