3 Aralık dolar kuru: Dolar bugün kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar?
3 Aralık dolar kuru sabah saatlerinin en çok merak edilen konusu omaya devam ediyor. Aralık ayının gelmesiyle gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Diğer yandan TCMB tarafından yapılan müdahale ile dolarda bir geri çekilme yaşanmıştı. Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar? İşte 3 Aralık dolar, euro ve sterlin kuru…
03 Aralık 2021, Cuma 08:36 Son Güncelleme:
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3 Aralık Cuma sabahında dolar kuru yüzde 0,36 oranında değer kazanırken, Euro yüzde 0,12, sterlin ise yüzde 0,13 oranında düşüş yaşadı. Bununla birlikte, diğer ülkelerin paralarında da genel çaplı bir düşüş gözleniyor. Gün içinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ise döviz kuruna nasıl bir etki edeceği ilerleyen saatlerde belli olacak…
3 ARALIK 2021 GÜNCEL DOLAR, EURO VE STERLİN KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 13,6863 TL
- ABD doları satış: 13,6881 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 15,4479 TL
- Euro satış: 15,5248 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 18,1351 TL
- Sterlin satış: 18,2302 TL
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