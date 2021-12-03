3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri fiziksel veya zihinsel engeli bulunan ancak hayata tutunmak için umudu olanlara destek veriyor. Her bireyin bir engelli adayı olduğunu akıllardan çıkarmadan, yaşam hakkına ise herkesin eşit derecede sahip olduğunu unutmadan geçirilecek günler dileğiyle işte en güzel ve anlamlı Engelliler Günü mesajları…

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Aşamadığımız engelimiz, engelimizi aşmaktır.

Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım

Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun.

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

En büyük engel, engellenmektir.