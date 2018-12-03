Haftanın ilk Hadi ipucu sorusu geldi. 12.30'da başlayacak olan yarışmada bir soru hayvanlar aleminden geliyor. Uygulamanın yarışmacılara geçtiği soru şu şekilde: "Yunuslar balina familyasına bağlı, memeli deniz canlılarıdır. Bugünkü ipucumuz hayvanlar aleminin en zeki canlıları olarak bilinen yunuslardan geliyor. Marmara Denizi’nde de görülen dünyanın en yaygın yunus balığı türünün hangisi olduğunu bilen hadici var mı?"

CEVAP: AFALİNA

AFALİNA HAKKINDAKİ BİLGİLER

Dünyada en yaygın yunus türü, Afalina (Tursiops truncatus) olarak adlandırılır. Daha çok mezgit, kefal, barbunya, lüfer, istavrit gibi balıklarla, karidesle besleniyor. Boğaz’da görülme oranı azalyor olsa da yıl boyunca varlar. Boyu 3.5 metreye kadar çıkabilen afalinaların günlük ortalama balık tüketimi 10 kilo kadar. Her yıl yaklaşık 3 bin kadarı kalkan avcılığı nedeniyle dip ağlarına takılarak ölüyor. Saatte 40 km. hız yapabiliyor. 45 birey İstanbul’da Boğaz civarında yerleşik yaşıyor.

"Flipper" adlı dizi ile meşhur olan bu yunus türü, zekası yüzünden Delfinaryumlarda en çok tutulan ve eğitilen yunus türüdür. Bu yüzden bütün dünyada "Yunus" denilince ilk başta bu türün görüntüsü gelir insanların aklına. Oysa Yunus familyasının asıl örnek türü tırtak (Delphinus delphis) dır.

Afalinanın rengi gri renktir, ve karın kısmı daha açık renktir. Boyu 190 cm 400 cm ve ağırlığı 650 kiloya kadar varabilir. Yeni doğan bir yavru afalina 65–105 cm boy ve 15–30 kg ağırlık ile dünyaya gelir. Koyu renkli ve orak şeklinde olan sırt yüzgeci sayesinde kolayca tanılır. Afalina, bütün diğer yunuslar gibi her iki saatte bir bütün en üst seviyede olan cilt hücrelerini kaybeder ve böylece vücudunun suda direncini daima düşük tutar.