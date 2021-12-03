Türkiye 3 Aralık koronavirüs tablosu! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması

3 Aralık koronavirüs tablosu! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması

Türkiye

3 Aralık koronavirüs tablosu! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 21.495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.

03 Aralık 2021, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 495 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 355 bin 226 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 193 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 81,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 788 bin 673’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,2 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" dedi.

İHA

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