3 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları
Yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler en güvenilir liman olarak tabir edilen altının fiyatını merak ediliyor. En çok sorulan sorular ise "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" şeklinde... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 208,90 lira oldu.
3 Aralık güncel altın fiyatları herkse tarafından merak ediliyor.
3 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 208,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 208,90 liradan, bin 375 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 396 liradan, 190,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 194,30 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 344 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 364 liradan satılıyor. 672 liradan alınan Yarım Ziynet 682 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
336 liradan alınan Çeyrek Ziynet 341 liradan satılıyor.