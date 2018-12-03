3 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları Yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler en güvenilir liman olarak tabir edilen altının fiyatını merak ediliyor. En çok sorulan sorular ise "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" şeklinde... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 208,90 lira oldu.