3 Aralık TV yayın akışında Kanal D’de erkranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümü yer alırken, ATV’de en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yer alacak. Star TV’de ise, Kaderimin Oyunu isimli dizi ilk bölümüyle görücüye çıkacak. İşte, 3 aralık TV yayın akışının ayrıntıları…

3 ARALIK TELEVİZYON KANALLARININ YAYIN AKIŞI

KANAL D 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Evim Şahane

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner ile Susma

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

ATV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV gün ortası

14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.35 Şampiyon

09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın ritmi

10.30 Tozkoparan İskender

11.45 Gönül Dağı

14.00 Bizim Kötün Kızları

16.45 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kıbrıs Zafere Doğru

STAR TV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın sultanı Seda Sayan

13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20.00 Kaderimin oyunu

TV8 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

11.15 Masterchef Türkiye

13.00 Kırmızı Oda

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 Kırmızı Oda

SHOW TV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

06.00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Bu Sabah

11.00 Bir Şansım Olsa

12.30 Kuzey Yıldızı ilk Aşk

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aziz

FOX TV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI