Magazin 3 Aralık TV yayın akışı: Kanal D, ATV, Show TV ve diğer televizyon kanallarında bugün neler var?
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3 Aralık TV yayın akışı: Kanal D, ATV, Show TV ve diğer televizyon kanallarında bugün neler var?

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3 Aralık TV yayın akışı: Kanal D, ATV, Show TV ve diğer televizyon kanallarında bugün neler var?

3 Aralık TV yayın akışı yine birbirinden farklı ve eğlenceli programlarla dolu. Gün içinde farklı reality programlarının yer aldığı 3 Aralık TV yayın akışında akşam saatlerinde ise yarışma programlarının yanı sıra pek çok dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşacak. İşte, Kanal D, ATV, Show TV ve diğer televizyon kanallarının yayın akışı…

03 Aralık 2021, Cuma 09:44 Son Güncelleme:
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3 Aralık TV yayın akışında Kanal D’de erkranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümü yer alırken, ATV’de en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yer alacak. Star TV’de ise, Kaderimin Oyunu isimli dizi ilk bölümüyle görücüye çıkacak. İşte, 3 aralık TV yayın akışının ayrıntıları…

3 ARALIK TELEVİZYON KANALLARININ YAYIN AKIŞI

KANAL D 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11.00 Evim Şahane
  • 13.00 Gelinim Mutfakta
  • 15.45 Ece Üner ile Susma
  • 18.45 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar

ATV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 ATV gün ortası
  • 14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16.20 Esra Erol'da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

  • 05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05.35 Şampiyon
  • 09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın ritmi
  • 10.30 Tozkoparan İskender
  • 11.45 Gönül Dağı
  • 14.00 Bizim Kötün Kızları
  • 16.45 Seksenler
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Kıbrıs Zafere Doğru

STAR TV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09.45 Sabahın sultanı Seda Sayan
  • 13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16.00 Kiralık Aşk
  • 18.40 Star Haber
  • 20.00 Kaderimin oyunu

TV8 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Oynat Bakalım
  • 07.15 8'de Sağlık
  • 08.30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
  • 11.15 Masterchef Türkiye
  • 13.00 Kırmızı Oda
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Kırmızı Oda

SHOW TV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 08.15 Bu Sabah
  • 11.00 Bir Şansım Olsa
  • 12.30 Kuzey Yıldızı ilk Aşk
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Aziz

FOX TV 3 ARALIK YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni bölüm
  • 13.00 En Hamarat Benim
  • 16.30 Fulya ile Umudum Olsun
  • 19.00 FOX Ana Haber
  • 20.00 Aşk Mantık İntikam

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