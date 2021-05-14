Türkiye 3 arkadaşa mezar olmuştu! Olayda sır perdesi aralanıyor

3 arkadaşa mezar olmuştu! Olayda sır perdesi aralanıyor

Türkiye

3 arkadaşa mezar olmuştu! Olayda sır perdesi aralanıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde, dalgıç pompa yerleştirmek için girdikleri 12 metrelik su kuyusunda cansız bedenleri bulunan Salim Sarı (36), Mehmet İşlek (43) ve Hasan Sönmez (51) toprağa verildi. Bu arada, kuyuda metan gazı tespit edildiği, ölen 3 kişinin de gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

14 Mayıs 2021, Cuma 19:05 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Taş Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde Salim Sarı, babasının evinin yakınında bulunan 12 metre derinliğindeki su kuyusuna dalgıç pompa yerleştirmek için arkadaşı Mehmet İşlek ve Hasan Sönmez ile birlikte bölgeye gitti. Dalgıç pompayı merdivenle kuyuya indiren 3 arkadaştan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kuyunun içerisine bakılması için bölgeye CANKUR ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, su kuyusuna indi. Sarı, Sönmez ve İşlek’in hareketsiz olduğunu gören ekipler, 3 arkadaşı, içerisinde az miktar su bulunan kuyudan çıkarttı.

Metan gazı tespit edildi

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarı, İşlek ve Sönmez’in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kuyuda yaptığı çalışmada metan gazı tespit edildi.

Metan gazı zehirlenmesi nedeniyle öldükleri düşünülen 3 arkadaşın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak Kozan Asri Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin cenazeleri, ailelerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana)(DHA)

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