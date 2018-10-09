3 atak helikopteri daha TSK’ya teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 3 adet daha T129 ATAK helikopterin TSK’ya teslim edildiğini açıkladı
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 100 Günlük İcraat Programındaki maddelerin bir bir hayata geçirildiği belirtildi.
SSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 100 günlük icraat programındaki maddeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 3 adet daha T129 atak helikopteri teslim ederek bu alandaki taahhüdümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.”