Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denzciler Caddesi’nde meydana geldi. Yapılan kültür merkezinin inşaatında vinç operatörü olarak çalışan Ümit K., iddialara göre 3 ay boyunca inşaat firmasından maaşını alamadı. Firma yetkilileri ile son olarak görüşen Ümit K. maaşını alamayacağını duyunca kullandığı vincin tepesine çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Ümit K.’yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Ümit K.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 60 metre vincin tepesinde bekleyen Ümit K.’yi ikna etmek için telefonla arayan ekipler, yaklaşık yarım saat boyunca çabalarken, itfaiye ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yapılan ikna çabalarının ardından Ümit K., vinçten inmeye ikna edildi. Vinçten indirilen Ümit K. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA