3 ay önce evlenmişti... Acı son!

Şanlıurfa’da çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas eden ve beton zemine çakılan kişi hayatını kaybetti

09 Aralık 2018, Pazar 11:05
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3 ay önce evlenmişti... Acı son!

Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde yaşandı. 25 yaşındaki Selami Orhan, çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada kazara yakından geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti.

Orhan, akımın etkisiyle çatıdan beton zemine çakıldı. Orhan'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Orhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA


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