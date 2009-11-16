3 ayda 43 milyon cep telefonu satıldı
Cep telefonu pazarında 2009 yılı 3. çeyrekte 43.3 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirildi
16 Kasım 2009, Pazartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri konusunda araştırmalar yapan IDC firması, GSM cihazları 2009 3. çeyrek satış ve pazar payı raporunu açıkladı. Cep telefonu pazarında küresel ekonomik krize rağmen 2009 yılının üçüncü çeyreğinde üretici firmalar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 artışla 43.3 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirdi. Nokia’nın, liderliğini sürdürdüğü pazarda, ilk 5 sıra şöyle: 1- Nokia 2- Research In Motion 3- Apple 4- HTC 5- Samsung
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