3 ayda 60 milyarlık ek kaynak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul yerleşkesinde ‘Anadolu Ajansı Özel Yayını’na katılarak koronavirüsün olası etkilerine karşı tedbirleri içeren ‘Ekonomi İstikrar Kalkanı’ paketinin detayları hakkında bilgi verdi. Bakan Albayrak, “Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık. Muhtasar, stopaj, SGK primleri, KDV ödemeleri noktasında özellikle piyasaya ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak. 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak” dedi.

Taleplere göre hazırlandı

Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin çok detaylı bir şekilde iş dünyası ve paydaşlarının tamamıyla istişare sonrasında gelen taleplerle birlikte hazırlandığını dile getiren Albayrak, dinamik bir süreç yönettiklerini söyledi. Paketin emeklilerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar birçok kalemi içerdiğine dikkat çeken Albayrak, şunları söyledi:

Kısa çalışma ödeneğinde kolaylık

İşsizlik Fonu’nun bugünler için olduğunu belirten Bakan Albayrak, kısa çalışma ödeneğine dikkat çekti. Albayrak, “Birçok sektörün İşsizlik Fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir” açıklaması yaptı.

Memura evde çalışma hazırlığı yok

Evden çalışmanın devlet dairelerinde uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Albayrak, kamu çalışanları ile ilgili bir esnetmenin zaten getirildiğini anımsattı. Albayrak, bu kapsamın dışında bir detaylı çalışmanın olmadığını ifade etti.

Faturalarda erteleme olacak mı?

Berat Albayrak, elektrik, su ve doğalgaz faturalarında bir erteleme olup olmayacağı yönündeki soruya, “Bakılabilir, şu anda bu gündemimizde yok” dedi. Tüketici kredileri Bakan Albayrak, tüketici kredileri çerçevesinde de gerekmesi durumunda adımların atılabileceğini belirterek, “Vatandaş açısından amacımız bu sürecin etkisini minimuma indirmek” değerlendirmesinde bulundu.

En hazırlıklı Türkiye

İçinden geçilen sürecin avantajları da barındırdığına dikkat çeken Bakan Albayrak, “Son 7 yılda olağan günler geçirmedik. Bu süreçlerin her biri, bize bağışıklık sistemimizi güçlendirmek yönünde kazanımlar verdi. Türkiye, böyle bir küresel sürece belki en hazırlıklı, en tedarikli ve altyapı itibarıyla güçlü giren ülkelerden birisi. İnşallah bu süreçten de en pozitif ve olumlu kazanımlarla çıkacak ülke olacak” dedi.

650 bin emekliye maaş artışı

“Mesela paketteki maddelerden bir tanesi emekli maaşlarındaki 1.000 liralık alt limitin 1.500 TL’ye çıkarılması sözkonusu. Yani yaklaşık 650 bin 1.500 TL’nin altındaki emekliyi buraya çıkaracağız. Burada bir tüketim harcaması anlamında gelir anlamında destek var. Diğer taraftan 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine 1.000 liralık bir destek sağlayacağız. Özellikle nisan ayında bunu devreye alacağımız için nisan ayında yaşanabilecek potansiyel yavaşlamayı iç piyasa anlamında desteklemek için yaklaşık 2 milyar TL’lik bir paket sunuyoruz. Ötesinde bayram ikramiyesi öne alındı (nisan başında ödenecek).”

Prim desteklerinden hepsi yararlanacak

Bakan Albayrak, işletmelerini kapatan küçük esnafa sağlanan desteğe ilişkin de şunları söyledi:

“Marketler, büfeler, bakkallar, şarküteri, manav, kahvehaneler vs. Bunların hepsi prim desteklerinin tamamından faydalanacak. Ötesinde özellikle esnafl ar noktasında Halkbank özelinde bu 3 ay boyunca faizsiz şekilde bütün ana para ve faizi öteledik. Başvuran herkes bundan faydalanacak. ‘Bu da yetmez döndüremiyoruz’ denilirse ekstra kaynak sağlanacak.”

Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz

Bakan Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

● Sürecin ne kadar uzayacağına göre yol haritamız hazır.

● Finansmana erişim ve likidite sorunumuz yok.

● Bu süreçten etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

Sokağa çıkma yasağı gündemde değil

● Sokağa çıkma yasağı şu anda gündemimizde yok.

● Dövizdeki yükselişin enflasyon üzerinde ciddi etkisi olmaz.

● Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedeflerini tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz.

Turizm için kampanya

● TL, 1 Ocak’tan itibaren bakıldığında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden ciddi bir pozitif ayrışma yaşıyor.

● İç talep noktasında üretimin bir kısmını iç piyasaya yönlendireceğiz, gerekirse bunu turizm için de yapacağız.

● Turizm için kampanyalar yapılabilir.

● İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak.

● Madencilik, mobilya gibi sektörlerden de talepler geliyor, bunlarla ilgili de çalışıyoruz.



