Türkiye 3 aylık evli genç kadın ölü bulundu!

3 aylık evli genç kadın ölü bulundu!

Türkiye

3 aylık evli genç kadın ölü bulundu!

Ankara'da kullanılmayan eski bir hastane binasında 3 aylık evli kadın Şevval Abanoz ölü bulundu. Genç kadının ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

29 Ocak 2022, Cumartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara Polatlı Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şevval Abanoz (26), henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.

İHA


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