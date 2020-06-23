Türkiye 3 bakan turizm sezonu için buluştu

3 bakan turizm sezonu için buluştu

Türkiye

3 bakan turizm sezonu için buluştu

Turizm sezonunda izlenecek yok haritası için 3 bakan bir araya geldi.

23 Haziran 2020, Salı 17:14 Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Turizm sezonunda izleyeceğimiz yol haritamızı bir kez daha konuşup alınacak tedbirleri değerlendirdik" ifadesini kullandı.



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