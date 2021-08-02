Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargın Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Birinci odağımız yerleşim yerleri olmak durumunda kaldı. Marmaris'teki yangın devam ediyor, şu anda stabil. Öğleden sonra hava şartları nedeniyle potansiyel tehlike içeriyor. Sabah saatlerinde tüm yangınlar üzerinde bakanlarla birlikte hava aracıyla koordinasyon ve inceleme yaptık. Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor, yerleşim yerlerinden uzak. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın. Kara birliklerinin gücünü de arttırarak bugün de özellikle karadan ve havadan ciddi tahkimatla Milas yangınımıza müdahale ediyor olacağız.

GÜNDOĞMUŞ'UN TAHLİYE EDİLMESİ SÖZKONUSU

Seydikemer'de 2 yangın devam ediyor, diğer yangınlara göre ciddiyeti daha az. Gündoğmuş yangını devam ediyor, Manavgat devam ediyor, Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, şu anda kontrol altına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkiinde bir yangın daha çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN DÜŞÜK NEMİ

Termik santralle ilgili şimdilik problem yok gözüküyor, rüzgar da o yönde esmiyor. Bir problem olursa karşı ateş ve diğer tekniklerle müdahale etmek için arkadaşlarımız gereken tahkimatı yaptı. Havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın estiği günleri yaşıyoruz. Yarın da tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Normal şartlarda yüzde 30'un altında nemin olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5 bin zerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Uçaklar konusunda alan yaygın olduğu için ama defalarca sortiler de yapılıyor. Muğla'da sabahtan binden fazla helikopter sortisi ve 3 bin tondan fazla su atıldı. Yerleşim yerleri odaklı gidiyoruz, maalesef ormanlarımızı bırakmak durumunda kalıyoruz. Marmaris özelinde yangında da çok ciddi yerleşim yeri tahkimatı ile çalıştık. Yerleşim yerlerinin güvenlik altına alınması belediyenin işi. Belediyelerimizin bunları tahkimatı konusunda ormanla işbirliği içinde ileriye dönük tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum.

İlk yağmurlarla dikime başlıyoruz. Anayasanın 169. maddesi asla ve asla orman alanları daraltılamaz diyor, bunun istisnaları var. Bu istisnaların içinde rahmetli Özal'dan beri 40 yıldan beri olan konu, turizm alanı tahsis edilecekse edilir. Kurumlardan görüş alınır, turizm alanı ilan edilecekse edilir. Bunun için ormanların yakılması gibi spekülasyonların yapılması yanlıştır. Bir genel başkanın söylemesi üzücüdür. Ormanları kimse yakamaz, böyle hainler varsa cezasını adli merciler verecektir. Provokasyonlara dikkat etmemiz lazım.

Amfibik dediğimiz hem karada giden hem de suda yüzen demektir, suyu toplar, alır, sonra da iniş yapacağı noktaya gider ve atışını yapar. Amfibik uçaklar tercihimiz. Rusya, Azerbaycan, İspanya gibi ülkelerden gelen yardım taleplerine 'tamam' dedik. Bu yardımlar yavaş yavaş geliyor. Gelen pilotların bizim sistemimize adapte olması zaman alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da son durumla ilgili şunları söyledi:

Devletin bütün kurumları ayırt etmeden söylüyorum, yangınların bir an önce söndürülebilmesi için çaba sarf ediyor. Pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var, ormancılar... Ateşin üzerine giden insanlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor, doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların bedenleri yanıyor. Bir vekilin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik.

Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, herkesin bu konuda kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir.

Ana muhalefet partisi genel başkanından istirhamımız var. Şehirlerin belediyelerin görev alanındadır demedik. Eksiği söylersem, tweete yazıp şu da şöyleydi dersem sorumluluk mu bu? Sorumsuzluktur. Bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz belediyeleriniz de şunu söyler lider olarak 'Arkadaş biraz ağırdan al.' Onlar da can hıraş mücadele ediyor, görmüyor muyum? Sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor. Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır. İşi olan insanları yangını söndürmeye çalışıyor, işi olmayan insanlar dedikodu yapıyor. Biz sabahın 5'ine kadar, oradaki insanlar acaba şu yangını, sabahtı 'Vali bey şu kadar su getirebilirsek şurayı kapatacağız' diyor. Ormanlık alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya almayalım. Sayın Genel Başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik.