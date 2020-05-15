Türkiye 3 berberin corona virüs testi pozitif çıktı

3 berberin corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

3 berberin corona virüs testi pozitif çıktı

Malatya'da corona virüs taraması yapılan berberlerden 3'ünün test sonucu pozitif çıktı.

15 Mayıs 2020, Cuma 12:49 Son Güncelleme:
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Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız testlerde üç kişide pozitif sonuç tespit edilmiştir" dedi.

Bentli, “Ekiplerimiz il genelinde yoğun bir şekilde çalışmakta olup en kısa sürede tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını bitirmeyi planlıyoruz. Virüsten korunmanın en önemli pozitif yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu unutmayalım" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde de Burdur'da bir berberin corona virüs test sonucu pozitif çıkmıştı. Berberin gün içinde yüzlerce kişiye temas ettiği bölge karantinaya alınmıştı.

İHA


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