3 bin 300 yıllık yazıtı kapı sövesi yapmışlar

2020 yılının en büyük arkeolojik keşfi, eski bir evin kapı sövesinden çıktı. Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Çiğdem Maner, Hitit Kralı IV. Tudhaliya dönemine ait Luvi hiyeroglif yazıtın bir bölümünün, Konya'nın Emirgazi ilçesi Karaören köyündeki bir evin kapı sövesinde bulunduğunu tespit etti. Yazıtın diğer yarısı ise 2015'te aynı evin kapı basamağı olarak kullanırken kayboldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yazıtın kayıp bölümünü Interpol aracılığıyla tüm dünyada ararken, Maner "Bu yazıtlardan çok sayıda yok. Hititler dönemine ait bilinmeyenler bu yazıtlar sayesinde gün yüzüne çıkıyor" dedi.

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​Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Konya’nın Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerini kapsayan 'Tunç ve Demir Çağı Yüzey Araştırması' projesini yürüten Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Çiğdem Maner, 2015'te kaybolan 3 bin 300 yıllık Hitit yazıtının peşine düştü. Luvi hiyeroglif yazıtı, ilk kez 2011'de Karaörenli öğretmen Nizamettin Tezcan'ın yazdığı 'Şairler ve Şiirlerle Karaören' adlı kitapta yayımlandı. Karaören köyünde, bir evin kapısında basamak olarak kullanılan yazıt 2015'te kayboldu. Konya Ereğli Müzesi Müdürlüğü taşın yerinde olmadığını bakanlığa rapor etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi yazıtı Interpol aracılığıyla tüm dünyada aramaya başladı. Ancak yazıta dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Kaybolan yazıtın devamı olabileceği düşüncesiyle geçen yıl yüzey araştırma çalışmalarını sürdüren Dr. Maner, önce Karaören köyündeki eski evin sahibini buldu. Evin sahibi Fahri Kaymak’la köye gidildi. Kaymak, 45 yıl önce evlerini yaparken babasıyla ören yerinden bu taşı (yazıtı) bulduklarını, taş büyük olduğu için kırdıklarını ve diğer yarısını da kapıya söve olarak koyduklarını anlattı. Ön yüzünün kesi ile düzeltilmesi nedeniyle hiyeroglif yazıların belli olmadığı taşın arka kısmında ise sıva altında orijinal haliyle hiyeroglifler görüldü. Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün de yardımıyla hiyeroglif yazıtlı taş, evin kapısından vinçle sökülerek, 9 Aralık 2020 günü Konya Ereğli Müzesi'ne getirilip, koruma altına alındı. Karaören'de keşfedilen, 82x 44x 23,5 santimetre ebatlarındaki dikdörtgen formlu yazıtta yapılan incelemelerde, Hititler dönemine ait askeri sefer ve geyik kültü ile ilgili bilgiler verdiği anlaşıldı.

'OLAĞANÜSTÜ ÖNEME SAHİP BİR BULUNTU'

Araştırmayı yapan Dr. Maner, taşın Hititler dönemine dair, önemli bilgiler içerdiğini belirterek, şunları söyledi:

"18 Ağustos 2020'de Fahri Kaymak ve Konya Müzesi'nden bakanlık temsilcimiz Enver Akgün ile köydeki eve gittik. Ev sahibi çocukluğunda babasıyla bu taşı nereden çıkardıklarını bize gösterdi. Aynı zamanda taşın diğer yarısını evin neresinde kullandıklarını da anlattı. Gösterdiği yerden taşı özenle söküp müzeye taşıdık. Bu Hitit Luvi hiyeroglif yazılı taş blok olağanüstü önemde bir buluntu. Büyük olasılıkla Büyük Kral IV. Tudhaliya, M.Ö. 13'üncü yüzyıl, Hitit İmparatorluk Çağı'na tarihleniyor ve Hatti bölgesinin tarihi coğrafyası ve Sarpa Dağı'nda bulunan geyik kültü hakkında önemli bilgiler içerdiğini düşünüyoruz. Bu yazıtlardan çok sayıda yok. O nedenle Hititler dönemine ait bilinmeyenler bu yazıtlar sayesinde gün yüzüne çıkıyor."

Ömer ERBİL/İSTANBUL, (DHA)