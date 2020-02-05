3 bin 550 astsubay alınacak

9 farklı branşta yapılacak alımlar için ön başvurular 4-21 Şubat arasında gerçekleştirilecek. Sadece ‘vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/ Giris’ internet adresi ve e-Devlet üzerinden yapılan başvurular kabul edilecek. İçişleri Bakanlığı, alımlarda ayrıca şehit veya vazife malülü eş ve çocukları için de kontenjan ayırdı.

32 yaşına kadar

Ön lisans, lisans mezunu ya da lisansüstü öğrenimine devam eden adaylardan 1 Ocak itibarıyla 27 yaşı bitirmemiş olanlarla lisansüstü öğrenimini tamamlayıp 32 yaşı bitirmeyenler başvuracak. Kadın adaylarda başvuru için hamile olmamak gibi şartlar da bulunuyor. Adayların alım için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarından 100 üzerinden 60 puan alması gerekecek. KPSS’den en az 60 puan almak da aranan şartlar arasında.

Sınav ücreti ne kadar?

Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https:// vatandas.jandarma.gov.tr/ PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘Sonuç Bilgileri’ bölümü altında ‘Sonuçlarım’ kısmında ilan edilecek. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak.

9 branşta alım

Jandarma: 2.947

Personel: 126

İkmal: 72

Uçak/Helikopter Teknisyeni: 40

Maliye: 13

İstihkam: 52

Bakım: 120

Muhabere: 120

Sağlık: 60

Başka alım da var

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine de astsubay alımı yapılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere Güverte, Makine, Kurbağa adam, İkmal, Uçak Bakım, Bilgi Teknolojileri ve İdari alanlarında 175 kişilik kadro ile alım yapılacak. Başvuru 21 Şubat’a kadar devam edecek. Ön başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.



