Engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını artırmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yılın ilk ataması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın (26 Ocak) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle yapılacak. 2 bin 140 engelli, 1.093 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurası çekilecek.



