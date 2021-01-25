3 bin 603 kişilik sosyal atama 26 Ocak'ta yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli, devlet korumasından yararlanan genç ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasını 26 Ocak'ta yapacak.
25 Ocak 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını artırmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yılın ilk ataması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın (26 Ocak) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle yapılacak. 2 bin 140 engelli, 1.093 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurası çekilecek.