3 bin liraya mandal küpe

Moda endüstrisi her geçen yıl kendini aşıyor. Tasarımcılar, herkesten farklı olmak ve modaya yeni bir soluk getirmek için aklınızın alamayacağı şeyler ilham alabiliyor. Japon moda evi Ambush da bu markalardan biri. Ambush sallantılı küpelere yeni bir boyut getirdi. Evde kıyafet asmada kullandığımız mandallardan esinlenen moda evi, ilginç bir küpe tasarladı. Şekil olarak mandala birebir benzeyen bu küpelerin adı Nobo Clip. Prinçten yapılan bu küpelerin üstünde markanın logosu var. Mandal küpelerin fiyatları ise dudak uçuklatan cinsten. Birçok çevrimiçi satış sitesinde mandal küpeler 470 euroya (3 bin 180 TL) satılıyor.

Küpelerin kulak deliğinizden geçmesini sağlayacak herhangi bir kancası yok. Yani kulağınızın delik olmasına da gerek yok. Mandal küpeyi sadece kulak memenize kıstırıyorsunuz. Bu özelliği nedeniyle mandal küpelerin kadınlardan ziyade erkeklere hitap etmesi bekleniyor.