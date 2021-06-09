Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği ödeneceğini açıklamıştı. Heyecan uyandıran açıklamanın ardından da Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kimlerin hibe desteği alabileceği ve başvuru şartlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu haberlerin üzerine son günlerin en çok merak edilen konusu ise 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteğinin ne zaman ödeneceği olmuştu...

3 BİN VE 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

'3 MİLYAR 472 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır" denildi.

ÖDEMELER İKİ GRUP HALİNDE OLACAK

Hibe desteği ödemeleri ile 1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon TL ödenecek. Yapılan açıklamaya göre, hibe desteği ödemeleri için esnaflar iki gruba ayrılacak ve bulunduğu gruba göre 3 bin ya da 5 bin TL ödeme alacak.

5 BİN TL DESTEK ALACAK ENSAFLAR

İlk grupta bulunan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf yer alıyor. Kantinler, kahvehane, hamamlar, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile personel ve okul servisleri, öğrenci yurtları, kırtasiyeler, lunaparklar, düğün salonları ve internet kafeler 5 bin TL'lik hibe desteğinden yararlanacak esnaf içinde yer alıyor.

3 BİN TL DESTEK ALACAK ESNAFLAR

2. grupta yer alan işletmelere ise 3 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacak. Bu grupta ise 1 milyon 150 binden fazla esnaf bulunuyor. Bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, hırdavatçılar, oyuncakçı, kuru temizlemeciler, camcılar, bakırcılar, çilingirler, kalaycılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler 3 bin TL'lik destekten yararlanacak esnaf içerisinde yer alıyor.