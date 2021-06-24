Ekonomi 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinde önemli gelişme! Başvuru süresi…

3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinde önemli gelişme! Başvuru süresi…

Ekonomi

3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinde önemli gelişme! Başvuru süresi…

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihinin gelen talepler üzerine uzatıldığını açıkladı. İşte hibe desteğinde son dakika haberinin detayları…

24 Haziran 2021, Perşembe 09:21 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık.

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