3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteğinde önemli gelişme! Başvuru süresi…
Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihinin gelen talepler üzerine uzatıldığını açıkladı. İşte hibe desteğinde son dakika haberinin detayları…
24 Haziran 2021, Perşembe 09:21 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık.
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