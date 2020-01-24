3 bin yaşındaki mumyanın sesi hayata döndü

Bilim insanları 3 bin yıllık mumyanın ses tellerini inceleyerek tellerin yapısını 3D yazıcı ile hayata geçirdi. Bilimsel Raporlar dergisi tarafından Perşembe günü yayınlanan bir makalede, yazarlar tekniğin 'tek kişilik' ve 'kötü' sesli harfleri arasında bir yerde tek bir ses üretmelerine izin verdiğini belirtti.

Araştırmacılar Mısırlı bir rahip olan mumya Nesyamun'un konuşmasının kesin bir yansıması olmada da yakın bir tonunu hayata geçirdiklerini ifade etti. Ses yapısında kesinlik olmamasının sebebi olarak ise dil kütlesinin 3 bin yılda uğradığı değişim olarak açıklandı.

Tam bir konuşma için erken

Londra’nın Royal Holloway kolejinden ortak yazar David M. Howard, “Şu andaki pozisyonu için sadık bir ses çıkardık, ancak dil durumu göz önüne alındığında tam bir konuşma beklemiyoruz” dedi. Yazarlar, sadece modelin tüm kelimeleri veya cümleleri sentezlemek için yeterli olmadığını belirterek, bunun, şekli değiştirilirken ses yolundan ses çıkışını hesaplama yeteneğini gerektirdiğini belirtti.

Almanya'nın Wuerzburg şehrindeki Üniversite Hastanesi'nde kulak, burun ve boğaz uzmanı olan Rudolf Hagen, toraks rekonstrüksiyonu konusunda uzmanlaşmış ve çalışmaya ilişkin fikirlerini açıkladı.En ileri tıp bile göğüssüz yaşayan insanlara “normal” bir ses vermek için mücadele ediyor, dedi.

York Üniversitesi'nden bir arkeolog olan ortak yazar John Schofield, tekniğin insanların tarihi mirası yorumlamasına yardımcı olmak için kullanılabileceğini söyledi. Schıfield, "Ziyaretçiler geçmişle karşılaştığında, bu genellikle görsel bir karşılaşmadır," dedi. Schofield konuşmasına "Bu sesle bunu değiştirebilir ve karşılaşmayı daha çok boyutlu hale getirebiliriz. Birinin sesinden daha kişisel bir şey yok, bu yüzden çok uzun zaman önce bir ses duymanın unutulmaz bir deneyim olacağını ve Nesyamun’un tapınağı Karnak gibi miras mekanlarının canlanmasını sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

AP