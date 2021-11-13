Türkiye 3 büyük ilde koronavirüs vaka sayılarında son durum!

3 büyük ilde koronavirüs vaka sayılarında son durum!

Türkiye

3 büyük ilde koronavirüs vaka sayılarında son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, 30 Ekim-5 Kasım’da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları Ankara’da düşerken İstanbul ve İzmir’de arttı.

13 Kasım 2021, Cumartesi 19:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 30 Ekim-5 Kasım’da her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 307,40, Ankara’da 287,04, İzmir’de 69,61 oldu. Bu sayılar bir önceki hafta (23-29 Ekim) İstanbul’da 293,02, Ankara’da 287,85, İzmir’de 64,81 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun olduğunu belirtti. İllere göre 30 Ekim-5 Kasım’da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı: "Karabük (536,5), Yalova (499,55), Ordu (487,92), Kocaeli (481,71), Zonguldak (444,52), Tokat (433,04), Kastamonu (421,39), Bolu (420,26), Osmaniye (417,28), Balıkesir (410,79), Bursa (396,41), Sakarya (381,05), Düzce (376,57), Amasya (373,18), Çorum (361,01), Sinop (358,03), Tunceli (342,75), Bilecik (339,71), Samsun (339,58), Trabzon (334,89), Kahramanmaraş (323,41), Kırıkkale (311,8), Giresun (310,66), Çankırı (308,17), İstanbul (307,4), Erzincan (305,42), Kırşehir (292,95), Ankara (287,04), Tekirdağ (281,85), Kırklareli (272,85), Bartın (262,84), Adana (252,8), Eskişehir (247,29), Çanakkale (246,7), Rize (239,29), Kilis (234,61), Kütahya (230,97), Manisa (221,35), Hatay (211,59), Niğde (202,17), Edirne (198,64), Mersin (194,78), Uşak (193,27), Sivas (190,28), Denizli (175,33), Artvin (169,91), Kayseri (169,69), Karaman (169,07), Elazığ (168,04), Bingöl (166,45), Gümüşhane (164,43), Ardahan (161,19), Burdur (160,99), Nevşehir (159,04), Yozgat (154,14), Malatya (149,35), Adıyaman (147,68), Isparta (145,58), Afyon (125,52), Konya (122,89), Kars (121,09), Iğdır (117,23), Gaziantep (112,89), Erzurum (105,50), Aksaray (74,7), Şanlıurfa (72,71), İzmir (69,61), Antalya (68,83), Bayburt (68,37), Diyarbakır (63,42), Muğla (59,45), Aydın (57,46), Ağrı (56,22), Bitlis (52,14), Hakkari (47,06), Muş (30,65), Siirt (29,9), Mardin (28,08), Batman (28,05), Van (27,32), Şırnak (11,34)."


İlgili Haberler
Trakya’da vaka sayıları yükseldi


AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye’ye büyük haksızlık edildi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Rauf Tamer
SP
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Gençler ve Kadınlar: Muasır Medeniyet Seviyesi…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trakya’da vaka sayıları yükseldi