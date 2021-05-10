Futbol 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı D-Smart’ta

3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı D-Smart’ta

Futbol

3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı D-Smart’ta

Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, Avrupa’nın en önemli liglerini izleyicileriyle buluştururken Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk yarışını da özel programlarla ekrana getiriyor.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 16:08 Son Güncelleme:
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Salı akşamı 22.00’de Aykut Aydın, Melih Şendil ve Melih Gümüşbıçak, 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programında önemli futbol adamlarıyla şampiyonluk yarışının tüm heyecanını izleyenlere aktaracak. 3 Büyüklerde forma giymiş önemli futbol adamları Ulvi Güveneroğlu, Engin Verel ve Yalçın Ayhan’ın stüdyo konuğu olacağı 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı Salı akşamı 20.30’da oynanacak tüm maçların değerlendirmesi, canlı bağlantılar ve maç sonu açıklamalarla sizi Süper Lig’e doyuracak. 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı Salı 22.00’de canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.

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