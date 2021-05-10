3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı D-Smart’ta

Salı akşamı 22.00’de Aykut Aydın, Melih Şendil ve Melih Gümüşbıçak, 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programında önemli futbol adamlarıyla şampiyonluk yarışının tüm heyecanını izleyenlere aktaracak. 3 Büyüklerde forma giymiş önemli futbol adamları Ulvi Güveneroğlu, Engin Verel ve Yalçın Ayhan’ın stüdyo konuğu olacağı 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı Salı akşamı 20.30’da oynanacak tüm maçların değerlendirmesi, canlı bağlantılar ve maç sonu açıklamalarla sizi Süper Lig’e doyuracak. 3 Büyükler Şampiyonluk Özel programı Salı 22.00’de canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.