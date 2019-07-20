3 büyüklerin hazırlık maçları ve Audi Cup D-Smart'ta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D-Smart'ta futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından yayınlanacak