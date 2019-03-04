3. cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre 20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 27 Şubat'ta suya düştü. Şimdi üçüncü cemre toprağa düşecek. Henüz 3. cemre düşmüş değil ve vatandaşlar 3. cemrenin tarihini araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya düştü. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek...

CEMRE NEDİR?

İkisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

İlk cemre havaya düşer ve sıcaklık artmaya başlar. İkinci cemre suya düşer ve sular, göller, denizlerin ısınmasını sağlar üçüncü ve son cemre toprağa düşer. Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın belirtisi olan güzellikler ortaya çıkar. Doğa yeşillenir çiçek açar.