Türkiye 3 çocuk annesi sulama kuyusunda ölü bulundu!

3 çocuk annesi sulama kuyusunda ölü bulundu!

Türkiye

3 çocuk annesi sulama kuyusunda ölü bulundu!

Antalya Gazipaşa'da çiftçilik yapan 49 yaşındaki Ünzüle Uçak'ın cansız bedeni 10 metre derinlikteki su kuyusunda bulundu.

15 Ekim 2021, Cuma 10:58 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Serasındaki ürünleri sulamak için evden çıkan Ünzüle Uçak'tan uzun süre Haber alamayan yakınları, telefonla aradı. Cevap alamayan yakınları, Uçak'a ait seranın bulunduğu alana gitti. Bölgede arama yapanlar, seradan 100 metre uzaktaki sulama kuyusunun 1 metre yakınında Uçak'ın çantasını fark etti.


Yakınları, daha sonra Uçar'ı 10 metre derinliğindeki kuyuda yüzüstü yatar halde görünce 112'yi aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kuyuya indiklerinde Uçak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekibi, Uçak'ın cansız bedenini içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, halatla kuyuya girip, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Uçak'ın cesedini çıkardı. 3 kız çocuğu annesi Uçak'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ünzüle Uçak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yücel BULUT/ GAZİPAŞA (Antalya) (DHA)

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