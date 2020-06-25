3 dakikalık sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar
Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Edirne’de 3 dakika süren sağanak yağış bir yandan serinletti bir diğer yandan da zor anlar yaşattı.
25 Haziran 2020, Perşembe 19:18 Son Güncelleme:
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Edirne’de etkisini gösteren sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 3 dakika süren yağmur, sıcak havadan bunalan Edirnelileri biraz olsun serinletirken yağmurdan korunmak için vatandaşlar pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı.
Hazırlıklı vatandaşların şemsiyelerini açarak yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü.
İHA
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