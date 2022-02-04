3 doktorun 'öldü' dediği adam otopside dirildi!

İspanyol hapishane yetkilileri, üç ayrı doktor tarafından ölü ilan edilen bir mahkumun, kendi otopsisinin başlamasından sadece birkaç saat önce morgda uyanması üzerine hayrete düşmüştü. O zamanlar 29 yaşında olan mahkum Gonzalo Montoya Jiménez 7 Ocak 2018'de sabah yoklama sırasında hücresinde tepkisiz bulundu. Bunun üzerine bir ceset torbası içinde hastane morguna nakledildi. Ancak bir süre sonra patologlar tuhaf bir ses duydu: Horlama. Çantanın içinden geliyordu.

3 DOKTOR DA ÖLDÜ DEDİ

İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias Merkez Hapishanesi'nin maksimum güvenlikli kanadında soygun suçundan yatmakta olan Jiménez, hücresinde bir sandalyede bilinçsiz bir şekilde otururken bulunduktan sonra, hapishanede görevli iki doktor tarafından muayene edildi. Hayati bir belirti doktorlar, onun ölmüş olduğunu ilan etti. Bir saat sonra adli tıp doktoru cesedi muayene etti, ilk değerlendirmeleri kabul etti ve üçüncü bir ölüm raporu yayınladı.

Ancak daha sonra morgdaki doktorlar bir şeylerin çok yanlış olduğunu fark etti. Bu arada, Jiménez vücudunu korumaya yardımcı olmak için zaten soğuk bir depoda zaman geçirmişti ve derisine, yakında yapacağı otopsiye hazırlanırken neşter kılavuzları çizilmişti.

"CESET TORBASININ İÇİNDEN SESLER GELİYORDU"

El Español, adli tıp doktorları, ceset torbasının içinden sesler geldiğini duydu. Montoya ölmemişti. Jiménez gizemli olayın ardından, ambulansla koruma altında başka bir hastaneye nakledildi ve sonunda durumunun stabil olduğu bildirildi. Ancak ilk etapta karışıklığın nasıl meydana geldiği konusunda hapishane yetkililerinin bir fikri yok.

İspanyol Hapishane Servisi sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada, "Adli Tıp Enstitüsü'nde ne olduğu hakkında yorum yapamam, ancak üç doktor klinik ölüm belirtileri gördü, bu yüzden şu anda bunun tam olarak neden olduğu hala net değil." denildi.

SİYANOZ BELİRTİLERİ

Jiménez 'ölü' bulunmadan bir gün önce, kendini hasta hissetmekten şikayet etti ve durumuna tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, yetkililer vücudunda siyanoz belirtileri gösterdiğini söyledi. Siyanoz, zayıf dolaşım veya yetersiz kan dolaşımı nedeniyle ciltte morumsu bir renk değişikliği olarak tanımlanıyor.

Hastane yetkilileri İspanyol medyasına yaptıkları açıklamada, söz konusu "sahte ölümün" vücudun trans veya nöbet benzeri bir duruma girdiği, fiziksel katılıkla birlikte bilinç ve duyu kaybı sergilediği bir katalepsi vakası olabileceğini söyledi.

Mahkûmun epilepsi geçirmesine ve bu durum için ilaç kullanmasına rağmen, Jiménez'in nasıl kataleptik hale geldiği belirsizliğini koruyor. Ancak ailesi, Jiménez'in hapishanede ilaç programına uymasının her zaman kolay olmadığını, başına gelenlerin bu yüzden olabileceğini açıkladı. Hastanede, Jiménez'in yoğun bakımda bilincini kazanması ve konuşmaya başlaması 24 saat aldı, bu da doktorların iyiye işaret olduğunu söyledi.

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