3. doz aşı randevuları başladı. Bakan Koca’nın açıkladığı grupTaki vatandaşlar, randevu alarak 3. doz aşılarını olabilecek. Aşı randevuları, Alo 182, MHRS ve e-devlet aracılığıyla aşı randevularııI alabiliyor. İşte, 3. doz aşı randevusunu alabileceğiniz MHRS sayfası ve adım adım aşı randevusu alımı…

3. DOZ AŞIYI KİMLER OLACAK?

Bakan Koca 3. doz aşı için yeni grupları açıkladı. Buna göre, 2 doz mRNA aşısı olmuş ve 2. doz aşının üzerinden 6 ay geçmiş, 60 yaş üzeri, 18-60 yaş arasa kronik hastalığı olan vatandaşlar ile başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli mesleklerde çalışan vatandaşların 3. doz hatırlatma aşısını olabilecekler.

3. DOZ AŞI İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?

3. doz aşı için randevular tıpkı ilk iki doz aşıdaki gibi alınıyor. Peki, ilk iki dozda aşı randevusu nasıl alınmıştı?

Aşı randevusu almanın en kolay yollarından biri ALO 182’yi aramak. Aşı randevusu almak için ALO 182’yi aradığınızda eğer aşı yapılacak grup içerisindeyseniz randevunuzu kolaylıkla alabiliyorsunuz.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu aynı zamanda MHRS üzerinden de alınabiliyor. İster bilgisayardan isterseniz cep telefonunuza yüklediğiniz MHRS uygulaması üzerinden aşı randevusu alabilirsiniz. Ancak bunun için öncelikle MHRS’ye üye olmanız gerekiyor.

MHRS’ye üye değilseniz, https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresinde “Randevu al” bölümüne tıkladığınızda karşınıza çıkan “Üye ol” seçeneğini tıklayın ve sizden istenen kimlik bilgilerini girerek, üye olun.

Üyelik işleminin tamamlanmasının ardından da “Randevu al” seçeneğine tıklayarak, T.C. kimlik numaranız ve üye olurken oluşturduğunuz şifre ile sisteme giriş yapın.

Ana sayfada karşınıza sağlık bilgileriniz, tahlillerinizi ve hastalık geçmişinizi göreceksiniz. Ana sayfada tüm bu bilgilerle birlikte “Randevu al” bölümü de yer alıyor. Randevu al’a tıklayarak, aşı olmak istediğiniz merkezi ve tarihi seçerek aşı randevunuzu size uygun bir şekilde oluşturabilirsiniz.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN





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