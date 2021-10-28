Türkiye’de bugüne kadar 2 doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 500 bine yaklaşırken, 11 milyon 73 bin 439 kişiye de 3. doz aşı yapıldı. Koronavirüsle mücadelede en etkili silah olan Covid aşısı uygulamaları tüm hızıyla devam ederken, 3. doz aşının kimlere yapılacağı ve ne zaman olunması gerektiği konuları da araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarında vatandaşları aşı olmaya davet ederken, son yaptığı açıklama da ise 3. doz aşının ne zaman olunması gerektiğine değindi…

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN 3. DOZ AÇIKLAMASI

Bakan Koca açıklamasında "İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır. Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir. Dünkü verilere göre, 2.807.716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı." ifadelerine yer verdi.

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Türkiye’de 3. doz aşı, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yapılıyor.

3. DOZ İÇİN SİNOVAC VE BİONTECH KARŞILAŞTIRILDI

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından Hafsa Sultan Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları üzerinde yürütülen ‘Karşılaşmalı 3 doz Covid-19 aşı etkililik sonuçları, 2 doz Sinovac sonrası 6 ay takip sonuçları’ konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı.

Araştırmada Türkiye’de geniş ölçekte uygulanan iki doz Sinovac aşısı sonrası Manisa CBÜ sağlık çalışanlarında uygulanan 3’üncü doz Sinovac ile 3'üncü doz Biontech aşısının karşılaştırmalı koruyuculuk sonuçları sunuldu.

Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akçalı, antikor üretme düzeylerinde Biontech’in, Sinovac’a göre üstünlük gösterdiğini belirterek, "3'üncü dozda Sinovac ya da Biontech tercih edenlerde yan etkileri karşılaştırdığımızda enjeksiyon bölgesindeki ağrı Sinovac tercih edenlerde yüzde 30 iken, Biontech tercih edenlerde yüzde 67 olarak tespit edildi.

Aynı şekilde yorgunluk semptomu Sinovac’ta yüzde 15’ken Biontech’te yaklaşık 2 katı yüzde 36’ydı. Ayrıca Biontech’te baş ağrısı yan etkisini 3'üncü dozdan sonra Sinovac’a göre daha fazla görüldüğünü tespit ettik. 2 aşının ortalama oluşturduğu antikor değerlerine baktığımızda Sinovac tercih edenlerde ortalama antikor düzeyi 32 üniteyken, Biontech tercih edenlerde bunun 145 ünite olduğunu gördük.

Burada yine iki değer arasında belirgin bir fark olduğunu görüyoruz. Saptayamayacak kadar 150’nin üzeri dediğimiz antikor değerleri, Sinovac olan grupta yüzde 8’ken, Biontech olanlarda bu oran yüzde 95’ti. Bu da çalışmanın en çarpıcı bulgularından bir tanesiydi” diye konuştu.

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