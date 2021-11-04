3. doz aşı geçtiğimiz aylarda sağlık çalışanlarına ve 60 yaş üzeri vatandaşlara yapılmaya başlamıştı. Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla üçünü doz aşının kapsamı genişletildi. Buna göre, Bakan Koca’nın açıkladığı grubun içinde olan vatandaşlar 4 Kasım 2021 tarihinden itibaren 3. doz (Hatırlatma dozu) aşısını yaptırabilecekler…

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK, HERKESE YAPILACAK MI?

3. doz aşı ilk etapta sağlık çalışanları ve 60 yaş üzeri vatandaşlara yapılmaya başlanmıştı. Alınan yeni kararla bu kapsam genişletildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre, üçüncü doz aşıyı yaptırabilmek için en önemli kriter, 2 doz Biontech mRNA aşısı yaptırmak ve 2. dozun üzerinden 6 ay geçmesi…

2. doz Biontech mRNA aşısının üzerinden 6 ay geçen vatandaşlar risk gruplarına ayrılarak öncelikli olarak 3. Doz aşılarını olabilecekler.

Buna göre, ilk olarak üçüncü doz aşıyı 60 yaş üzeri vatandaşar, 18-60 yaş arası kronik hastalığı bulunanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

Bu grupların dışında kalan vatandaşlar için 3. doz aşı kararı daha sonraki bir tarihte verilecek.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

2 doz Biontech mRNA aşısını olmuş, 2. Doz aşının üzerinden de 6 ay geçmiş ve 3. Doz aşı grubunda yer alan vatandaşlar bugün (4 Kasım) itibariyle aşı randevularını alabiliyorlar.

SİNOVAC AŞI OLANLARA 3. DOZ AŞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca, 2 doz mRNA 3. doz aşı olabileceklerini açıkladı. Biontech aşısı mRNA aşı olduğu için 2 doz Biontech aşı olanlar 3. Dozu yaptıracak. Ancak Sinovac aşısı inaktif bir aşı olduğu için u aşıyı olanlara üçüncü doz aşı şu an için yapılmıyor.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.