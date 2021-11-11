3. doz (Hatırlatma dozu) iki doz Biontech aşısı olmuş ve ikinci dozunun üzerinden 6 ay geçmiş vatandaşlara uygulanacak. Kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşının ne zaman ve kimlere yapılacağı konusunda önemli bilgiler verdi. Açıklamanın ardından MHRS ve ALO 182 ile aşı randevusu alma işlemlerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı….

3. DOZ AŞI NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILACAK?

3. doz aşı (Hatırlatma dozu) geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamanın ardından 60 yaş üzeri vatandaşlara, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlara ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli meslek gruplarına yapılmaya başlanmıştı.

10 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşının kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Buna göre, 2 doz aşı olmuş ve ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmiş, 18 yaş üzeri herkes 11 Kasım tarihinden itibaren 3. doz aşı için randevu alabilecek.

İşte Bakan Koca’nın yaptığı yazılı açıklama:

''Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.''

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

3. doz aşı randevusu almak için diğer aşı dozlarında olduğu gibi birçok yol bulunuyor. ALO 182 ile internete ihtiyaç duyulmadan aşı randevusu alınabiliyor. Ayrıca internet üzerinden, e-devlet, e-nabız ve MHRS ile 3. Doz aşı randevusu kolaylıkla alınabiliyor.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu aynı zamanda MHRS üzerinden de alınabiliyor. İster bilgisayardan isterseniz cep telefonunuza yüklediğiniz MHRS uygulaması üzerinden aşı randevusu alabilirsiniz. Ancak bunun için öncelikle MHRS’ye üye olmanız gerekiyor.

MHRS’ye üye değilseniz, https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresinde “Randevu al” bölümüne tıkladığınızda karşınıza çıkan “Üye ol” seçeneğini tıklayın ve sizden istenen kimlik bilgilerini girerek, üye olun.

Üyelik işleminin tamamlanmasının ardından da “Randevu al” seçeneğine tıklayarak, T.C. kimlik numaranız ve üye olurken oluşturduğunuz şifre ile sisteme giriş yapın.

Ana sayfada karşınıza sağlık bilgileriniz, tahlillerinizi ve hastalık geçmişinizi göreceksiniz. Ana sayfada tüm bu bilgilerle birlikte “Randevu al” bölümü de yer alıyor. Randevu al’a tıklayarak, aşı olmak istediğiniz merkezi ve tarihi seçerek aşı randevunuzu size uygun bir şekilde oluşturabilirsiniz.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

ALO 182 İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

Aşı randevusu almak için ALO 182’yi aradığınızda eğer aşı yapılacak grup içerisindeyseniz randevunuzu kolaylıkla alabiliyorsunuz.