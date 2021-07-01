Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. Doz aşı hakkında merak edilen birçok konuya değindi. Üçüncü doz tavsiyesinde bulunan Bakan Koca, randevuların ne zaman başlayacağını da söyledi. Diğer yandan 3. Doz aşının mecbur olup olmadığı da merak konusu oldu…

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK? ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI RANDEVULARI BAŞLADI MI?

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında 3. Doz aşının da değerlendirildiğini kaydetti ve alınan kararları açıkladı.

İki doz aşısını olmuş sağlık çalışanlarının ve 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağı yönünde karara vardıklarını belirten Bakan Koca, 3. doz aşı randevularının 1 Temmuz tarihi itibariyle alınabileceğini kaydetti.

Üçüncü doz aşılarla ilgili önemli bir konu da 3. dozun hangi aşı ile olacağı idi. Bakan Koca, üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile ilgili herhangi bir kısıtlama ya da önceliği olmadığını dile getirdi.

Yani 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk dozu hangi aşıyı yaptırmış olursa olsun, üçüncü dozu istedikleri aşıdan yaptırabilecekler.

3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Türkiye’de çocukluk aşıları dahil, hiçbir aşı uygulaması zorunlu değildir. Ancak aşı olmak kişinin topluma karşı zorunluluğudur.

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