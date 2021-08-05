İlk iki doz covid aşısı olanlar vatandaşlar Bakan Koca’nın açıklamasının ardından 3. doz hakkında pek çok soru soruyor. Bunların en başında ise 3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Kimler 3. doz aşı olacak? araştırmaları geliyor. İşte, 3. doz aşı hakkında bilinmesi gerekenler…

KİMLER 3. DOZ AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2 doz aşı olan 50 yaş üzeri vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı randevularını alabileceklerini kaydetti.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILMALI?

3. doz aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 3. doz aşının Biontech veya Sinovac fark etmeksizin yapılabileceğini kaydetti. 50 yaş üzeri olanlar ve sağlık çalışanları 2. doz aşıdan 3 ay sonra 3. doz aşılarını yaptırabilecekler.





BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Biontech aşısının yan etkileri klinik çalışmalarda ve uygulamalarda oldukça hafif olarak gözlenmiştir. Bunlar arasında en sık görülenler ise

• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

• Yorgunluk

• Hafif ateş, titreme

• Baş ağrısı

• Kusma, ishaldir.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için ALO 182 hattını ya da MHRS’yi kullanabilirsiniz. MHRS ile aşı randevusu almak için öncelikle sisteme üye olmanız ve giriş yapmanız gerekiyor. Eğer daha önceden üye değilseniz, MHRS ana ekranında “Randevu al” butonuna tıkladıktan sonra “Üye ol” seçeneği çıkacaktır. Buraya tıklayarak sizden istenilen bilgileri tam ve doğru olarak girdikten sonra üyelik işleminiz tamamlanmış olacak.

MHRS’ye üye olduktan sonra şifreniz ile sisteme girin ve sol üstteki “Randevu al” seçeneğine tıklayın. İstediğiniz aşı ve aşı uygulama merkezini seçin. Aşı randevu alma işleminiz bu şekilde tamamlanmış olacak. Sağlık Bakanlığı aşı randevu bilgilerinizi sistemde kayıtlı e-posta ve telefon numaranıza mesaj olarak gönderecektir.





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